رياضة | الأهلي يحاكم سيد عبد الحفيظ

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طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بسرعة استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم للمناقشة بعد إخفاق مارتن لاسارتى في كأس مصر.

ويأتي طلب اللجنة بسبب التحقيق مع مدير الكرة حول تقريره الذي طالب خلاله باستمرار المدير الفني قبل معسكر الإعداد رغم قرار المجلس برحيله.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ببرج العرب ضمن منافسات الدور الستة عشر للبطولة.