رياضة | فضيحة أخلاقية تلاحق مدرب الزمالك الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة أخلاقية تلاحق مدرب الزمالك الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ميتشو المدير الفني المحتمل لنادي الزمالك اتهامات بالتحرش بمشجعات أوغنديات عندما كان مديرًا فنيًا للمنتخب الأوغندي في عام 2017.

وقاد منتخب أوغندا للتأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017 في إنجاز تاريخي لأول مرة وحرص على الاحتفال مع المشجعات الأوغنديات بطريقة مثيرة جعلته متهمًا بالتحرش.

كما اتهمت صحيفة "صنداي وورلد" الجنوب إفريقية بمحاولة التحرش الجنسي بإحدى سيدات الفندق أثناء تدريب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريفي وهو ما نفاه المدرب وقرر مقاضاة الصحيفة.

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واقترب ميشو من توقيع عقود تدريب نادي الزمالك بعد حضوره إلى القاهرة للاتفاق مع رئيس النادي.