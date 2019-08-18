رياضة | عبد العزيز إيهاب: حققت حلمي باللعب للأهلي

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عبد العزيز إيهاب: حققت حلم عمري باللعب للأهلي

عبر عبد العزيز إيهاب لاعب منتخب الشباب لكرة اليد والمنضم لصفوف النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بإتمام انتقاله الى الفريق،موجها الشكر الى إدارة النادي والجهاز الفني على التمسك بالحصول على خدماته.

وأوضح أنه كان يحلم باللعب للأهلي منذ بداية مشواره مع كرة اليد، ، ولذلك رفض العديد من العروض من الأندية الأخرى ،ولم يتردد لحظة في قبول عرض الأهلي؛ لرغبته في تمثيل الفريق والفوز معه بالبطولات خلال السنوات القادمة.

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وأشار إلى أن اللعب للنادي الأهلي يحتاج للكثير من الجهد والتركيز،مؤكدا أنه سيقاتل ليكون عند حسن ظن الجهاز الفني، لافتا الى إن وجود السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للفريق يمثل له دافعا قويا، في ظل رغبته بالاستفادة من التدرب تحت قيادة مدير فني صاحب تاريخ كبير.

وأضاف أن الفريق يضم تشكيلة مميزة من اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات الى جانب مجموعة اللاعبين الشباب، وهو ما يمثل توليفة مميزة سوف تكون قادرة على حصد البطولات.

ووجه عبدالعزيز إيهاب الشكر لجماهير النادي الأهلي على ترحيبها بالتعاقد معه، وتعهد بأن يبذل أقصى ما لديه للفوز بالبطولات.