رياضة | راموس يعادل رقم أسطورة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يعادل رقم أسطورة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق قائد ريال مدريد سرجيو راموس على ملعب بالايدوس أمس السبت، الانتصار الـ283 له مع النادي "الملكي"، ليعادل رقم الأسطورة باكو خينتو.



وفي انطلاقة موسم الليغا الـ15 لراموس مع الريال الذي انتقل له قادماً من إشبيلية، شهد راموس على فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف على سيلتا فيغو ليصبح رابع لاعب أكثر تحقيقاً للانتصارات في الدوري بتاريخ النادي.

وحقق راموس 283 انتصاراً في 420 مباراة خاضها بالليغا مع الريال ليتعادل مع باكو خينتو ولكن يتفوق عليه في تحقيق نفس عدد الانتصارات في مباريات أقل، إذ خاض اللاعب الراحل 427 مباراة وانتصر في 283 منها.

ويواجه راموس حالياً تحدي معادلة رقم مانولو سانشيز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقاً للانتصارات مع "الملكي" بواقع 312 انتصاراً خلف راؤول غونزاليس (327 انتصاراً) والمتصدر إيكر كاسياس بـ334 انتصاراً.