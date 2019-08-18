رياضة | رسميا.. الأهلي يتعاقد مع عبد العزيز إيهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يتعاقد مع عبد العزيز إيهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم الانتهاء من إتمام إجراءات التعاقد مع عبدالعزيز إيهاب لاعب منتخب الشباب لكرة اليد، قادما من صفوف نادي سموحة لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود الانتقال للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، بعد أن أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد معه.

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وأضاف أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرا لما يملكه من مقومات فنية مميزة ظهرت خلال مشاركته وتتويجه مع منتخب الشباب بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم باسبانيا، الى جانب تمسكه بالانتقال إلى الأهلي رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.