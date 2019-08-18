اونلاين | plus يلاشووت مشاهدة مباراة مصر وألمانيا بث مباشر اليوم الاحد 18-8-2019 في نهائي كأس العالم لكرة القدم بث مباشر يلا شوت

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موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد:

ستلعب مباراة منتخب مصر امام ألمانيا في النهائي المونديال اليوم الأحد 18 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساء، وستنقل عبر قناة تايم سبورت المصرية، يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وألمانيا بث مباشر بدون تقطيع رابط كورة لايف جودة عالية.

طريق مصر حتي بلوغ نهائي مونديال اليد:

حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً على نظيره البرتغالي حيث استطاع العبور الي النهائي بنتيجة 41 مقابل 36 ليقابل المنتخب الالماني الذي استطاع عبور المنتخب الدينماركي بمنتهي السهولة ليقابل منتخبنا الوطني.

ويدخل المنتخب المباراة بهدف تحقيق الانتصار والحصول على لقب عالمي في كل الألعاب فهو حدث لن يتكرر أمام هؤلاء الشباب مرة اخري، بث مباشر عبر رابط كورة لايف نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين جودة عالية بدوت تقطيع الآن، رابط مباراة مصر وألمانيا بث مباشر.

قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد:

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.

مشاهدة مباراة مصر وألمانيا كورة ستار بث مباشر يلا شوت بلس بدون تقطيع من خلال رابط سريع بجودة عالية اليوم الاحد 18-8-2019.