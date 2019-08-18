سانشير يوافق على رحيله إالى إنترميلان
الأحد 18 أغسطس 2019
سانشيز
بات المهاجم أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، قريبا من الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقاً للموقع الايطالي "سكاي إيطاليا"، اتفق اللاعب التشيلي على شروط عقده الجديد مع إنتر ميلان، ومن المقرر أن يجتمع وكيله قريبًا مع مسؤولي مانشستر يونايتد، للاتفاق على تفاصيل الصفقة.
وابدى سانشيز موافقته على تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى إنتر ميلان، خاصة أن الافاعي لن يستطيع دفع الراتب الذي يحصل عليه في أولد ترافورد، والذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيًا.
جدير بالذكر أن سانشيز يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، لخروجه نوعا ما من حسابات أولي جونار سولسكاير، إذ لا يشارك مع الفريق بشكل أساسي
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