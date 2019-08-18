أول تعليق من جورديولا على مشادته مع أجويرو
الأحد 18 أغسطس 2019
جورديولا
علق المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا ومدرب مانشستر سيتي، عن سبب المشادة الكلامية مع المهاجم الارجنتيني سيرجيو أجويرو أثناء استبداله في مباراة توتنهام هوتسبر.
وانتهت المباراة بين توتنهام ومانشستر سيتي بالتعادل (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.
وشهدت الدقيقة 65 من زمن أحداث الشوط الثاني اعتراض أجويرو على خلفية تبديله بقرار جوارديولا الأمر الذي جعل الأخير ينفعل.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية تعليقاً على الواقعة: "لقد كان سوء فهم، أجويرو كان حزين لأنه شعر أنني ألقي اللوم عليه بسبب إحرازهم للهدف الثاني". وأضاف: "الهدف جاء من ضربة ركنية، كنت أريد أن يتحرك لاعب مع لاعب، لقد اعتقد أنني غاضب منه".
وانهى المدير الفني لنادي مانشستر سيتي: "كنت لاعب كرة قدم، وأنا أعلم ما معنى أن أكون هناك، العاطفة هي جزء من لعبتنا، لقد تحدثنا أثناء وبعد المباراة، إنه لاعب أحبه كثيرا".
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