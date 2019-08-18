شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يشكل لجنة ثلاثية لقبول المرشحين لرابطة الأندية المحترفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الأندية على تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة أوراق و شروط المرشحين لرابطة الأندية المحترفة التى سيتم اختيارها فى سبتمبر المقبل لإدارة بطولة الدوري. Advertisements وتقرر اختيار الثلاثي المستشار أحمد حلمى الشريف رئيساً للجنة الانتخابية وعضوية كلاً من نهاد حجاج المستشار القانوني لرابطة الأندية المحترفة و محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة. تكون للجنة تحديد قبول المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المحترفة و مطابقته للشروط من عدمه إلى جانب تحديد المرشحين النهائيين يوم 24 أغسطس الجاري.

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