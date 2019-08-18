شكرا لقرائتكم 26 أغسطس موعد انتخابات رابطة الاندية المحترفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة العليا لإدارة انتخابات رابطة الأندية المحترفة يوم 26 أغسطس الجاري موعداً لاجتماع الجمعية العمومية للرابطة لانتخابات المكتب التنفيذى للموسم الجديد 2019 – 2020.

وكان الأهلى رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة ، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة ، فيما رشح الانتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة ، بينما أعلنت أندية الاتحاد وسموحة وأف سى مصر ترشيح محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بالإضافة إلى طنطا ، كما اختار المصري و الإسماعيلي حماده المصري ممثلا للناديين.

استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الأندية على تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة أوراق و شروط المرشحين لرابطة الأندية المحترفة التى سيتم اختيارها فى سبتمبر المقبل لإدارة بطولة الدوري وهم المستشار أحمد حلمى الشريف رئيساً للجنة الإنتخابية و عضوية كلاً من نهاد حجاج المستشار القانوني لرابطة الأندية المحترفة و محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.