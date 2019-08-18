شكرا لقرائتكم 26 أغسطس موعد انتخابات رابطة الاندية المحترفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الأهلى رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة ، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة ، فيما رشح الانتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة ، بينما أعلنت أندية الاتحاد وسموحة وأف سى مصر ترشيح محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بالإضافة إلى طنطا ، كما اختار المصري و الإسماعيلي حماده المصري ممثلا للناديين.
استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الأندية على تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة أوراق و شروط المرشحين لرابطة الأندية المحترفة التى سيتم اختيارها فى سبتمبر المقبل لإدارة بطولة الدوري وهم المستشار أحمد حلمى الشريف رئيساً للجنة الإنتخابية و عضوية كلاً من نهاد حجاج المستشار القانوني لرابطة الأندية المحترفة و محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.
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