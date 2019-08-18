لاعب وادي دجلة يحصل على وصافة بطولة شيبارتون للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل حصل مصطفى السرتي لاعب وادي دجلة للاسكواش، على وصافة بطولة شيبارتون الدولية التي استضافتها استراليا، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم.
وخسر السرتي بنتيجة 1/3 أمام منافسه الاسكتلندي أنجوس جيلامس وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-2، 7-11، 11-8، 11-4.
يذكر أن السرتي هو وصيف بطولة العالم للناشئين أيضا، حيث خسر لاعب وادي دجلة أمام المصري مصطفى عسل لاعب الأهلي في نهائي البطولة التي أقيمت بماليزيا.
وتقدر القيمة المادية لجوائز بكولة شيبارتون الدولية للاسكواش بحوالي 6 آلاف دولار .
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