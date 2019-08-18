شكرا لقرائتكم غدا.. بتروجت يجهز الاتحاد لمواجهة العربى الكويتى الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض نادى الاتحاد السكندرى مباراة ودية غدا أمام بتروجت، على ملعب حرس الحدود، ضمن الاستعدادات الأخيرة للسفر إلى الكويت لمواجهة العربى الكويتى، يوم 26 من شهر أغسطس الجارى، فى البطولة العربية للأندية.

ويأمل الجهاز الفنى للاتحاد فى الاطمئنان على الفريق فى مباراة بتروجت التى ستكون بمثابة البروفة الأخيرة قبل السفر إلى الكويت حيث أقام محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر جلسة مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق وعبد الجليل إمام مدير الكرة بالنادى اطمئن خلالها على كافة تفاصيل التجهيز لسفر البعثة بجانب الاطمئنان على الحالة الصحية لطلعت يوسف بعد مغادرته المستشفى لقيادته التدريبات الفريق عقب إجراء أشعة وتحاليل له عقب الوعكة الصحية التى تعرض لها فى مباراة الاتحاد ودمنهور الودية التى أقيمت منذ نحو يومين.

ومن المقرر أن يقوم طلعت يوسف بخوض لقاء بتروجت بتشكيل وخطة مواجهة العربى الكويتى لتكون خير بروفة لمواجهة البطولة العربية كما إنه استقر على عدم سفر الثلاثى الافريقى بناهينى وو يلسون واكورى وسيكون الإيفوارى رزاق سيسيه هو الوحيد ضمن قائمه البعثه المسافره للكويت التى ستضم 40 فرد منهم 22 لاعبا و15 عضوا بالجهاز الفنى و3 أعضاء من المجلس على رأسهم إسماعيل محمد رئيس البعثة، على أن تغادر البعثة من مطار القاهرة يوم الجمعة المقبلة.