شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعتذر عن منصب المدرب العام مع الصربى ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتزم طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك تقديم اعتذاراً اليوم إلى مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عن منصب المدرب العام مع الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق، بحسب مصدر مقرب منه .

ميتشو

ونجح طارق يحيى، فى قيادة الزمالك، بصفة مؤقتة فى مواجهة ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، ونجح فى قيادة الأبيض للفوز بسباعية دون رد ما جعل الفريق يضمن التأهل للدور القادم قبل مواجهة العودة التى ستقام يوم الجمعة القادمة.

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طارق يحيى

وأسند مرتضى منصور، مهمة المدرب العام لطارق يحيى مع ميتشو تقديرا لمجهوداته واقتناعه بإنه بخبراته سيضيف كثيراً فى جهاز الفريق بالموسم المقبل، ووفقا لمصدر مقرب من يحيى إنه ينوى تقديم الشكر إلى رئيس الزمالك على ثقته ودعمه له فى المرحلة الماضية ولكنه سيؤكد له إن أي شخص آخر يستطيع القيام بمهمة المدرب العام أفضل منه خاصة لتعارض عمله كمدير فنى سابق للفريق مع تواجده فى منصب المدرب العام مع الخواجة الجديد.

وسيلتقى طارق يحيى اليوم مع ميتشو بعد وصول الأخير صباح اليوم إلى القاهرة تمهيداً لتسليمه المهمة بشكل رسمى خاصة إن وصول المدرب الصربى مبكراً يؤكد رغبته فى قيادة الأبيض فى لقاء العودة أمام ديكاداها حتى يتعرف على عناصر الفريق قبل المواجهة الحاسمة للأبيض أيضاً مع المقاصة فى دور الثمانية بكأس مصر والمقرر لها يوم 28 من شهر أغسطس الجارى.