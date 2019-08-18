شكرا لقرائتكم قبل الغلق بساعات..تطورات انتخابات الزمالك التكميلية وثلاثى يفوز بالتزكية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365"، آخر تطورات اليوم الرابع والأخيرة، فى ملف التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية المقرر إقامتها الشهر المقبل أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر.

وأعلن نادي الزمالك، فتح أبوابه لاستقبال أوراق الأعضاء الراغبين فى الترشح بالانتخابات التكميلية منذ الخميس الماضي ولمدة 4 أيام تنتهي فى التاسعة مساء اليوم.

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وحتى الآن تقدم 5 مرشحين بانتخابات الزمالك التكميلية، حيث تقدم فى اليوم الأول من فتح باب الترشح، 4 مرشحين هم: "أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى لقطاع الناشئين، وذلك على مقعد العضوية، بالإضافة إلى أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الذى تقدم بأوراقه على منصب أمين الصندوق.

فيما شهد اليوم الثانى تقدم محمد رحمى، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق فيما لم يتقدم أحد فى اليوم الثالث نهائيا، على أى منصب بمجلس الزمالك الجديد.

ويتنافس المرشحين بانتخابات الزمالك التكميلية على مقعد أمين الصندوق و3 مقاعد فى مجلس الإدارة.

وحتى الآن أصبحت المرشحين على مقعد أمين الصندوق هما الفنان أشرف زكي ومحمد رحمي، بينما مقاعد العضوية تقدم عليها أحمد عادل عبد الفتاح وأحمد مرتضي منصور وحمادة أنور فقط، وحال عدم تقدم أى عضو آخر بأوراق ترشحه سيفوز الثلاثى المذكور بالتزكية.