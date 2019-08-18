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شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقنع باهر المحمدى بعدم الرحيل بتعديل عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مسئولو النادى الإسماعيلى قد عقدوا جلسة خلال الأيام الماضية مع باهر المحمدى فى محاولة لاحتواء غضب اللاعب الدولى الذى يتقاضى مليون جنيه فقط، لاسيما بعد التعاقدات الجديدة التى أبرمها النادى وكانت سبباً فى غضب اللاعب لعدم تقديره مادياً.
ووعد مسئولو الإسماعيلى باهر المحمدى برفع عقده ووضعه ضمن عقود الفئة الأولى بالفريق، لاسيما أنه اللاعب الدولى الوحيد داخل صفوف الدراويش.
ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الإسماعيلى يمتد حتى نهاية 2023 بعدما مدد تعاقده الموسم الماضى مع الدراويش لمدة خمسة مواسم كاملة، وشارك المحمدى مؤخراً مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر.
وكان الإسماعيلى قد رفض عروضاً خليجية للتعاقد مع المحمدى خوفاً من ثورة الغضب الجماهيرى خاصة بعد رحيل الثنائى محمود متولى للأهلى ومحمد عواد للزمالك.
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