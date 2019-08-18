شكرا لقرائتكم موعد مع الأسطورة.. 3 أسباب تدفع كبار الأهلى لطلب الاجتماع بالخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقالة لاسارتي بقرار جماهيرى ينوى لاعبو الأهلي الكبار التقدم بطلب لمقابلة محمود الخطيب، رئيس النادى، لشرح تصورهم بخصوص المرحلة المقبلة بعد إخفاق الفريق فى بطولة الكأس وتوديعه من دور الـ16 بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف.

ويرغب لاعبو الأهلى فى شرح تفاصيل وكواليس الفترة الماضية وأسباب تراجع نتائج الفريق فى الموسم المنقضى ووضع روشتة عودة الفريق لمساره الصحيح من وجهة نظرهم.



اقالة لاسارتي خلال ساعات وعقد مسئولو الأهلي العزم على اقالة لاسارتي خلال الساعات القادمة، بعد خسارة الكأس ومن قبله توديع النسخه الماضية من دوري أبطال أفريقيا، واستقر المجلس على تولي محمد يوسف المسئولية الفنية بشكل مؤقت فى مباراة إطلع برة بطل جنوب السودان فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.