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شكرا لقرائتكم ماهر همام: وليد أزارو يحتاج إلى صانع ألعاب يعيده لمستواه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال همام فى تصريحات لتايم سبورت،:" الجبهة اليمنى للأهلى غابت أمام بيراميدز فى مباراة الكأس التى أقيمت أمس، على عكس جبهة على معلول و رمضان صبحى".
وأضاف نجم الأهلى السابق أن نادى بيراميدز تجربة احترافية وأثرت إيجابيا على الكرة المصرية، مشيرا إلى أن الصفقات التى أبرمها بيراميدز خلال الميركاتو الصيفى صفقات رابحة مثل إسلام عيسى ، ابراهيم حسن ، وجون انطوى ،و احمد على .
وفيما يخص محمد مجدى قفشة قال همام ان اللاعب شارك فى مباراة الاهلى امام بيراميدز فى ظروف لا تساعد اى لاعب على إثبات قدراته الفنية.
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