شكرا لقرائتكم لجنة من فيفا لمراجعة الحسابات المالية فى الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت لجنة مالية تتبع الاتحاد الدولى –فيفا- بمراجعة الحسابات المالية للجبلاية، فى مقر اتحاد الكرة عن الفترة الماضية.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة أن تواجد الوفد التابع لمكتب المحاسبة للفيفا أمر متعارف عليه كل فترة، والهدف هو مراقبة أعمال الاتحادات الأهلية ويحدث فى العديد من الدول.

جدير بالذكر أن يصل وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم موقف اللجنة المؤقتة التى ستدير عمل اتحاد الكرة.