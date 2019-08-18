شكرا لقرائتكم مصر تلاقي ألمانيا في نهائي بطولة العالم للناشئين لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 41-36 على البرتغال يوم السبت.

وتلعب مصر في نهائي البطولة المقامة في مقدونيا الشمالية يوم الأحد ضد ألمانيا التي تغلبت 31-23 على الدنمارك.

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وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما 20-19 بعدما تعافى من بداية ضعيفة تقدمت فيها البرتغال 5-3 ثم 8-6. وفرضت مصر هيمنتها في بداية الشوط الثاني وأحرزت خمسة أهداف متتالية قبل أن تهز البرتغال الشباك لتصبح النتيجة 25-20.

وبعد ذلك لم يواجه المنتخب المصري أي مشكلة ليحقق الانتصار بفضل تألق أحمد هشام وحسن وليد والحارس مؤمن حسام.

وأحرز هشام، الذي نال المركز الثالث مع منتخب الشباب في بطولة العالم في إسبانيا الشهر الماضي، 11 هدفا من 16 تسديدة على المرمى. وأضاف حسن وليد تسعة أهداف.