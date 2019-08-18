ليفربول يحقق فوزاً صعباً على ساوثهامبتون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتسم فريقا أرسنال وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز الثاني على التوالي في المسابقة.
وواصل أرسنال انطلاقته الناجحة في الموسم الجديد وفاز على ضيفه بيرنلي 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة التي شهدت أيضا فوز ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون 2 - 1.
ورفع أرسنال، الذي فاز في المرحلة الأولى على نيوكاسل 1 - صفر، رصيده إلى ست نقاط متساويا في رصيد النقاط مع ليفربول الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف بعد فوزه في الجولة الأولى على نوريتش سيتي 4 - 1.
وتجمد رصيد بيرنلي عند ثلاث نقاط حصدها بالفوز في المرحلة الأولى على ساوثهامبتون 3 - صفر وظل ساوثهامبتون بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية.
وفي مباريات أخرى فاز نوريتش سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3 - 1 وفاز بورنموث على مضيفه أستون فيلا 2 - 1 كما فاز إيفرتون على ضيفه واتفورد 1 - صفر وتعادل برايتون مع وست هام يونايتد 1 - 1.
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