كتب: ضياء السقا
منتخب مصر لناشيء كرة اليد تحت 19 عاما، على موعد مع التاريخ، حيث سيواجه نظيره الألماني، في السادسة مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم المقام حاليا بمقدونيا.
وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على البرتغال في نصف نهائي بنتيجة 41-36، بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور الـ8.
فيما تأهل منتخب ألمانيا إلى النهائي بعد تخطي الدانمارك بنتيجة (31-23).
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
القناة الناقلة وترددها
وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت على النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي، بمعادل ترميز 27500.
كما تذاع المباراة على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
كانت هذه تفاصيل خبر التاريخ ينتظر أبطال اليد الليلة.. موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي المونديال.. والقناة الناقلة المفتوحة وترددها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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