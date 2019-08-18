قرار نهائي من مجلس الأهلي يحسم مصير لاسارتي

كتب: ضياء السقا

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتي، وجميع أعضاء جهازه المعاون بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.

وبحسب موقع "سوبر كورة"، فإن قرار الإقالة سيصدر بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، على أن يتولى محمد يوسف المدرب العام، مهام المدير الفني خلال مباراة إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا أمام اطلع بره بطل جنوب السودان.

ويأتي قرار إقالة جهاز لاسارتي بعدما نفذ صبر الإدارة الحمراء، بعد الخروج المهين للأهلي أمام صن داونز، في دوري الأبطال، فضلا عن الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر.

وكانت جماهير الأهلي، قد دشنت هاشتاج "#لاسارتي_برا_الاهلي"، على تويتر للمطالبة برحيل المدرب الأوروجواياني من تدريب الفريق الأحمر، بعد خروج فريقهم من الكأس.

وطالبت الجماهير الحمراء، بإقالة لاسارتي، بعد الأداء السيء الذي ظهر عليه الأهلي أمام بيراميدز، وتوديعه الكأس من مرحلة مبكرة، وأكدوا أنه لا وقت للصبر، ولابد من البحث عن مدرب له شخصية قوية مثل البرتغالي مانويل جوزيه.

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وودع الأهلي كأس مصر من دور الـ16، بعدما خسر من بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب برج العرب.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، اللاعب إيرك تراوري، في الدقيقة 55، من متابعة لعرضية داخل المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما تلقى أيمن أشرف مدافع الأهلي الكارت الأحمر، في الدقيقة 71.

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