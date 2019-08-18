موعد مباراة مصر وألمانيا اليوم نهائي كرة اليد كأس العالم للناشئين، والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم مباراة مصر والمانيا في منافسات نهائي كرة اليد كأس العالم للناشئين 2019، هي المباراة الأخيرة في البطولة، وقد تحدث الكثير من المصريين اليوم عن الإنجاز الكبير الذي حققه لاعبي كرة اليد منتخب الناشئين، وقالوا أن المنتخب المصري لكرة اليد حقق إنجاز لم يحدث من قبل في كرة اليد، وهو الوصول إلى المباراة النهائي.

موعد المباراة النهائية مصر وألمانيا اليوم

تبدأ مباراة مصر والمانيا اليوم نهائي كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، يستطيع جميع المصريين مشاهدة القناة، القنوات الناقلة لها هي قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة في قمر النايل سات، وليست التردد الأرضي، ولذلك هي متاحة لكل المصريين أو العرب في كل أنحاء العالم على قناة تايم سبورت على النايل سات.

وقد وصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية في كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 بعد الفوز على منتخب البرتغال، بينما وصلت ألمانيا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب الدانمارك، تعتبر مباراة مصر وألمانيا اليوم هي المباراة الأولى في التاريخ التي يتأهل فيها منتخب مصر إلى مباراة نهائية في أي بطولة من بطولات كأس العالم، ولذلك فإن هذا يعتبر إنجاز رياضي حقيقي يستحق الإشادة.