نتيجة مباراة مصر والمانيا كرة اليد اليوم الأحد 18-8-2019 نهائي مونديال اليد للشباب

نتيجة مصر والمانيا اليوم كرة يد سوف نتطرق إليها عبر هذا المقال من خلال موقع عرب فور نيوز، حيث يسعى الشباب إلى تحقيق حلم التأهل وكتابة صفحات التاريخ للمرة الأولى بعد الوصول إلى النهائي وهزيمة منتخب البرتغال بنتيجة 41 – 36 أي بفارق خمس أهداف مساء أمس السبت، وبذلك فإن الجميع يترقب مباراة مصر ضد المانيا في مباراة نهائي كاس العالم للشباب والتي تستضيفها مقدونيا ضمن النسخة الحالية من البطولة.

نتيجة مباراة مصر والمانيا كرة اليد

الجدير بالذكر أن الفراعنة قاموا بالمشاركة في كأس العالم لكرة اليد للشباب ٢٠١٩ اليوم ثماني مرات، وتصدروا المجموعة دون الخسارة إلا مرة واحدة فقط طوال البطولة، وسوف يواجه المنتخب المصري نظره الألماني والذي تمكن من هزيمة الدنمارك في نصف النهائي، مع العلم أن المنتخب الألماني كذلك تأهل إلى دور النهائي للمرة الأولى.

موعد مباراة نهائي كأس العالم لكرة اليد

موعد نهائي كاس العالم لكرة اليد 2019 للناشئين yalla kora حيث تبدأ مباراة منتخب مصر لكرة اليد شباب في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد 18-8-2019 بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعن القنوات الناقلة للقاء فإنها قناة الاتحاد المصري لكرة اليد على الفيس بوك وقناة الاتحاد الدولي ihf وسوف تشهد نتيجه مصر والمانيا في كره اليد الان متابعة كبيرة من قبل الشعب المصري، سوف ننشر لكم ملخص النتيجة بعد المباراة.