رسميًا.. الأهلي يشكو جهاد جريشة بعد السقوط أمام بيراميدز

استقر مسئولو النادي الأهلي على تقديم شكوى رسمية ضد الحكم الدولي جهاد جريشة. قرر مسئولو الأهلي الاحتجاج ضد عدم احتساب جريشة ضربتي جزاء للفريق الأحمر بعد عرقلة حسين الشحات وأيضًا لمسة يد ضد الأوغندي عبده لومالا. احتساب جريشة ضربتي جزاء للفريق الأحمر بعد عرقلة حسين الشحات وأيضًا لمسة يد ضد الأوغندي عبده لومالا. ودع الأهلي بطولة كأس مصر على يد بيراميدز بعد الخسارة بهدف نظيف، مساء أمس السبت، في دور ثمن نهائي كأس مصر.

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