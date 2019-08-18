الأهلي يحسم مصير لاسارتي في جلسة اليوم

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة حاسمة في الخامسة مساء اليوم الأحد في مقر القلعة الحمراء مع لجنة التخطيط.
ويحسم مصير الخطيب مع لجنة التخطيط التي تضم طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو مصير الجهاز الفني بقيادةالأوروجوياني مارتن لاسارتي وإقالته بعد الخروج من ثمن نهائي الكأس.
وكان الأهلي قد خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف في دور الستة عشر للبطولة بهدف نظيف.
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