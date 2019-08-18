ماهر همام: اللاعبين الحاليين فقدوا روح النادي الأهلي

أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأحمر في الوقت الحالي لا يلعبوا بروح وإصرار لتحقيق الانتصارات، كما اعتادت منهم الجماهير.

قال همام في تصريحات تليفزيونية "الأهلي خلال مباراة بيراميدز

بالأمس، افتقر لشخصية البطل التي كانت تميزه دائمًا، وكذلك أفتقد لروح الفانلة الحمراء".

تابع "معظم لاعبي لأهلي لم يملكوا خلال اللقاء بالأمس، روح البطل

وإصراره لتحقيق الفوز، خصوصًا أن اللاعبين لم يظهر عليهم رغبة رد الاعتبار من بيراميدز الذي فاز على الأهلي مرتين في الدوري".

يذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة من بيراميدز أمس السبت، بهدف من دون رد، ليودع منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ16.