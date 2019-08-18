أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأحمر في الوقت الحالي لا يلعبوا بروح وإصرار لتحقيق الانتصارات، كما اعتادت منهم الجماهير.
قال همام في تصريحات تليفزيونية "الأهلي خلال مباراة بيراميدزبالأمس، افتقر لشخصية البطل التي كانت تميزه دائمًا، وكذلك أفتقد لروح الفانلة الحمراء".
تابع "معظم لاعبي لأهلي لم يملكوا خلال اللقاء بالأمس، روح البطلوإصراره لتحقيق الفوز، خصوصًا أن اللاعبين لم يظهر عليهم رغبة رد الاعتبار من بيراميدز الذي فاز على الأهلي مرتين في الدوري".
يذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة من بيراميدز أمس السبت، بهدف من دون رد، ليودع منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ16.
كانت هذه تفاصيل خبر ماهر همام: اللاعبين الحاليين فقدوا روح النادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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