ساديو ماني: نعاني من الإجهاد الذهني

أكد السنغال ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، أن الفريق يعاني من إجهاد ذهني مع بداية الموسم الجديد، خاصة مع خوض 120 دقيقة في مباراة السوبر الأوروبي، الأربعاء الماضي.
وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بالأمس،على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ماني في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي "لقد بذلت مجهودًا كبيرًا، وسأستمر في تقديمكل ما في وسعي من أجل مساعدة الفريق، الشيء المهم في النهاية هو الفوز وحصد النقاط الثلاث".
وعن هدفه في مباراة الأمس "عندما استلم جيمس ميلنر الكرة، تأكدت أنه سيمررها لي، وعندما وجدت بعض المساحة الخالية أمامي، قررت التوغل إلى الداخل قليلًا وتسديد الكرة بقوة".
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