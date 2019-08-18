اليوم.. اختتام فاعليات بطولة الجمهورية للدواثلون

اختتمت اليوم فاعليات بطولة الجمهورية للدواثلون أولى بطولات الموسم الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وثاني أنشطة النشاط المحلي للاتحاد المصري للترايثلون، حيث تم افتتاح الموسم بدورة التحكيم الأساسية وكانت بطولة اليوم بمثابة تدريب جيد للسادة والسيدات الحكام حيث يعمل الاتحاد على إعداد كوادر جديدة قادرة على إدارة وتنظيم البطولات المحلية والدولية المختلفة.

وتنفيذا لتوجيهات السيد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد والتي نصت على أن يكون كل المشاركين من السيدات والسادة الحكام قد تم اعدادهم و تاهيليهم جيدا كما هو الحال للسيدات والسادة المدربيين وشدد سيادته على أن الدراسة والتأهيل هم أحد أهم عوامل التطوير.

هذا وقد أقيمت البطولة باستاد القاهرة الدولي بعد أن شهد عدة تطويرات مؤخرا استعدادا لاستقبال كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ الشهر الماضي. وقد أشاد الحضور والمشاركين بالتنظيم ومسار السباق المميز. وتعد هذه البطولة عودة جيدة لمهد انطلاق بطولات الترايثلون باستاد القاهرة.

شارك في البطولة ١٦٥ لاعبا ولاعبية في ١٦ فئة مختلفة بالإضافة للمراحل السنية ممثلين ٨ هيئات مختلفة

هم نادي البنك الأهلي، المدرسة العسكرية بالهايكستب والمدرسة العسكرية بالسويس ونادي منتزه بدر الرياضي بالسويس ونادي الاسطول البحري بالإسكندرية ونادي الرمل بالإسكندرية ومركز شباب العبور وأكاديمية برلينس هذا وصرح الكابتن أحمد سلامة المدير الفني للمنتخبات القومية "أن البطولة كانت بمثابة احتكاك وإعداد قوي للاعبيين قبل انطلاق البطولة الأفريقية والعربية بالأقصر للدواثلون حيث حضر لاعبي ولاعبات المنتخبات القومية وأيضا كانت البطولة كنموذج محاكاة للمنظمين والحكام قبل وضع النقاط الأخيرة استعدادا للبطولة الأفريقية والعربية للدواثلون بالأقصر في شهر أكتوبر المقبل".

هذا وقد حصد المركز الأول لفئة العمومي رجال محمد خالد لاعب المدرسة العسكرية بالهايكستب وحصدت لاعبة المدرسة العسكرية بالهايكستب رحاب حمدي المركز الأول في فئة السيدات. بينما حصل اللاعب خالد عصام على المركز الأول في فئة تحت ٢٣ رجال وتوجت ميرنا عاطف كمال بفئة السيدات لنفس المرحلة.

وفي مرحلة الناشئين تحت ١٩ سنة فاز محمود حسن لاعب المدرسة العسكرية بالهايكستب بالمركز الأول بينما حصدت اللاعبة جنة حسين لاعبة الهايكستب لقب السيدات. وحصل لاعب المدرسة العسكرية بالسويس خالد سيد غريب على المركز الأول لفئة الشباب تحت 17 عاما فيما حصلت لاعبة نادي البنك الأهلي يارا محمد بيومي على المركز الأول لفئة الشابات تحت 17 عاما.

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هذا و قد سجل اللاعب عمر مجدي لاعب المدرسة العسكرية بالسويس أفضل زمن للمراحل السنية أما في مرحلة تحت 14 سنة أولاد حصل اللاعب أحمد عبد الله محمود من المدرسة المدرسة العسكرية بالهايكستب على المركز الأول فيما فازت بفئة البنات اللاعبة روميساء عبد العزيز وفي مرحلة 12 سنة فاز بفئة الأولاد اللاعب أحمد محمد عبدالعزيز فيما فازت بمرحلة البنات رنا محمد صالح من المدرسة العسكرية بالسويس وتقاسمت المركز مع اللاعبة سلمى عبدالفتاح حمدي. وفي مرحلة تحت عشر سنوات فاز اللاعب اسام عبد اللطيف علي بالمركز الأول وحلت اللاعبة جنى سامح محمد بالمركز الأول في فئة البنات.

قام بتوزيع الجوائز السيد اللواء محمود حسين المدير التنفيذي للاتحاد المصري للترايثلون وشكر جميع الحضور والمشاركين والسادة والسيدات الحكام والمنظمين والمتظوعين وكل من شارك في إنجاح البطولة على الدور الفعال والمجهود المشرف في إظهار البطولة بشكل مشرف.