غموض حول مستقبل نيلسون سيميدو مع برشلونة

بوصل فريق برشلونة الإسباني، مساعده لضم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وترددت أنباء عن دخول البرتغالي نيلسون سيميدو ضمن الصفقة.
أكدت صحيفة " اس" بنسختها العربية أن نادىبرشلونة يسعى للتوصل إلى إتفاق مع باريس سان جيرمان لضم نيمار الذى أصبح أهم أهداف الفريق الكتالونى فى الفترة الحالية.
أضافت الصحيفة "عرض برشلونة عددًا من لاعبين الفريق على باريس سانجيرمان للحصول على خدمات نيمار منهم فيليب كوتينيو، الذى انتقل إلى بايرن ميونخ الألمانى على سبيل الإعارة، الكرواتى إيفان راكيتيتش، الفرنسى صمويل أومتيتى و البرتغالى نيلسون سيميدو، الذى شارك مع الفريق الكتالونى فى مباراة الفريق الافتتاحية ببطولة الدورى الإسبانى أمام أتلتيك بلباو، والتي انتهت بخسارة برشلونة بهدف من دون رد".
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