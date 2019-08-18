يستعد أتليتكو مدريد الإسباني اليوم لأول مواجهة له بالموسم الجديد من الدوري الإسباني أمام نظيره خيتافي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو. وحقق الروخيبلانكوس لقب وصيف الليجا الموسم الماضي برصيد 87 نقاط، واحتل خيتافي المركز السادس برصيد 59نقطة. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي : تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، Advertisements الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة. القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي: تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة أتليتكو مدريد وخيتافي.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.