نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالمدينة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاهتمام بالرياضة وممارستها، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمدإبراهيم محافظ أسوان، وتحت إشراف فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.
قد بدأت ممارسة تنشيط الرياضة من أمام حديقة فريالحتي نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان، بمشاركة العديد من الفئات العمرية المختلفة، ونال الاهتمام والتحفيز من قبل الجميع بممارسة الرياضة بشكل مستمر، والجدير بالذكر أن يتم تنفيذ تلك الفعالية كل جمعة من كل أسبوع خلال الفترة من 1/7حتي 30/9.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور...مديرية الشباب والرياضة بأسوان :تنفيذ مشروع الرياضة بالأحياء السكنية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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