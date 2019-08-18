طنطا فى الدور قبل النهائى لبطولة الجمهورية للتنس

طنطا فى الدور قبل النهائى لبطولة الجمهوريه للتنس الغربيه \ احمد سلامه يشهد نادى طنطا الرياضى فعاليات بطولة الجمهوريه للتنس الارضى والتى تقام على ملاعب النادى فى الفتره من 16\8 وحتى 2\9. من جانبه قال الدكتور ياسر المعداوى رئيس العلاقات العامه والاعلام بالنادى ان البطوله تقام لاعمار 8و9و12و14و16 سنه ويشارك فيها 352 لاعبا ولاعبه من مختلف الاعمار تقام لاعمار 8و9و12و14و16 سنه ويشارك فيها 352 لاعبا ولاعبه من مختلف الاعمار واشار المعداوى الى ان الانديه المشاركه فى البطوله هى اندية الاهلى ووادى دجله وهيليوبلس وجزيرة الورد وهيليوبلس الشروق والصيد و6 اكتوبر وسبورتنج وسموحه والجزيره اضافة الى نادى طنطا وسموحه والجزيره اضافة الى نادى طنطا والفت رئيس العلاقات العامه والاعلام بنادى طنطا الرياضى الى ان لاعبى طنطا استطاعوا الوصول الى الدور قبل النهائى فى مختلف المراحل العمريه وهم سلمى عبدالرحمن نور الدين وبيانسى طارق اسامه وصوفيا شريف رستم وجنى محمد زغلول وعبدالرحمن احمد جعيصه واحمد ايهاب ابوالمكارم ومعتز محمد شوقى ويوسف نشات الجيار وزياد حمدى صدقى Advertisements

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