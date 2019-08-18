بعد محارب وبركات، الجونة يُخلص الأهلي من لاعب جديد

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توصل نادي الجونة لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي لاستعارة ظهيره الأيمن “باسم علي”، ليكون الصفقة السادسة التي يجريها الجونة من الأهلي هذا الصيف.

ونجح الأهلي في بيع بديله الاستراتيجي “إسلام محارب” بمبلغ أربعة ملايين جنيه للجونة منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن يترك صانع الألعاب “عمرو بركات” ينتقل بالمجان للفريق نفسه.

وبجانب محارب وبركات، جددت إدارة الأهلي إعارة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة، وها هي توافق على إعارة باسم علي الذي لا يشارك كأساسي مع الفريق منذ عام 2015.

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ولم يظهر باسم علي في أكثر من 6 مباريات بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي 2019/2018 رفقة الأهلي.

ويصل إجمالي مشاركات اللاعب مع الأهلي في الدوري المحلي لـ45 مباراة، من بينهم 26 مباراة في أول مواسمه مع الفريق 2015/2014، و19 مباراة في الأربعة مواسم التالية.

وفشل صاحب الـ 30 عامًا في منافسة أحمد فتحي ومحمد هاني على لعب الأدوار الأولى، فضلاً عن تكرر إصاباته في الكاحل والفخذ وعدم اقتناع المدراء الفنيين الذين تعاقبوا على تدريب الأهلي بإمكانياته الدفاعية والهجومية على حد سواء.

باسم علي الذي بدأ مشواره مع بترول أسيوط عام 2008، واكتسب شهرته مع المقاولون العرب في الفترة من 2009 إلى 2014، سعى نحو فسخ تعاقده بالتراضي مع إدارة الأهلي للانتقال بالمجان وتحقيق أكبر استفادة مادية ممكنة، لكن مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” رفض الفكرة، وقرر إعارته للجونة.