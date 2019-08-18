رياضة | إعلامي سعودي يكشف تفاصيل أزمة السومة مع مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي سعودي يكشف تفاصيل أزمة السومة مع مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي "عبد الكريم الحمد"، بأنه مستاء للغاية من التصرفات الأخيرة للاعب الدولي السوري "عمر السومة" نجم نادي أهلي جدة، مطالبًا إياه بضرورة نسيان هذه الأمور والتركيز على مستقبله في كرة القدم فقط.

وخلال تصريحات لإحدى القنوات السعودية حول هذا الأمر، قال عبد الكريم الحمد: " في بداية الأمر يمكنني القول بأن السومة أراد "قرص أذن" مدربه، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن أبدًا أن نرى لاعب يفعل مثل هذه التصرفات مع مدربه".

وطالب "الحمد" من عمر السومة، ضرورة الإعتذار لجماهير الأهلي ولمدربه عن هذه التصرفات، مشددًا على كونها أمور لا تليق بقيمة وعراقة نادي أهلي جدة على أي حال.

ويذكر بأن "عمر السومة" كان قد أثار جدل واسع في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما ألقى بقميص النادي الأهلي على الأرض، ودخل في مشادة مع مدربه "برانكو إيفانكوفيتش"، أثناء مباراة الفريق أمام الهلال، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.