رياضة | الخطيب يصدم جهاد جريشة

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ينوي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى ضد الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي أدار مباراة بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر.

وجمع الأهلي اللقطات المثيرة للجدل تحكيميًا وعلى رأسها عدم احتساب ضربتي جزاء لحسين الشحات لاعب الفريقق ولمسة يد ضد الأوغندي عبده لومالا في منطقة جزاء بيراميدز وتجاهل جريشة احتسابهما.

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وكان الأهلي ودع كأس مصر بالخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 من المسابقة.