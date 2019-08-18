رياضة | سر فضيحة برشلونة أمام بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر فضيحة برشلونة أمام بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق برشلون الإسباني في فخ الخسارة أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري 2019-2020.

وكتبت صحيفة سبورت الكتالونية: تحليل خسارة السان ماميس، لعب بطيئ ومتوقع خلال تسعين دقيقة ، وخاصةً في الجزء الأول، كانت سرعة كرة برشلونة بطيئة للغاية مما سهل المهمة الدفاعية لـ بيلباو في الواقع، لم يسدد الفريق الى مرتين على المرمى.

واضافت: شوهدت الوتيرة البطيئة بوضوح شديد في الشوط الثاني طوال 90 دقيقة كانت تحركات برشلونة متوقعة و لم يجرؤ أي لاعب على أداء أعمال فردية وكان هناك الكثير من اللعب الساكن.

وتابعت الصحيفة: الاعتماد الكُلي على ميسي غابت قراءة ليو ولوحظ غيابه أكثر من اللازم في الدوري لاول مرة عندما لا يكون أفضل لاعب في العالم موجودًا على أرض الملعب، الفريق يصبح مبتذلاً، بدون شرارة وبدون وميض من الجودة، ميسي هو محرك الفريق ليو يعمل مع زملائه بتمريراته، مراوغاته وأفعاله على ارض الملعب.