رياضة | ترشيح "عظيمة" لخلافة مارتن لاسارتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترشيح "عظيمة" لخلافة مارتن لاسارتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل محمد عظيمة المدير الفني لنادي مرباط العماني والمدرب المساعد السابق للنادي الأهلي ضمن ترشيحات مجلس إدارة الفريق الأحمر لتولي مسئولية تدريب الفريق مؤقتًا

وينوي مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي، بسبب سوء النتائج والخروج من مسابقة كأس مصر.

Advertisements

ويأتي ترشيح عظيمة، كونه واحد من أبناء الأهلي ولديه باع في مجال التدريب وسيكون على دراية كامله باللاعبين، على أن يتم الاستعانة به في الجهاز الجديد والذي سيتم تعيينه قبل بداية الموسم.

وودع الأهلي مسابقة كأس مصر، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات دور الـ16.