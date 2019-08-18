رياضة | زيدان يحسم موقفه بشأن جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم موقفه بشأن جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أن الجناح الويلزي جاريث بيل سيبقى في صفوف النادي "الملكي".



وصنع بيل الهدف الأول للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فوز ريال مدريد 3-1 على سيلتا فيجو في الجولة الأولى من وصنع بيل الهدف الأول للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فوز ريال مدريد 3-1 على سيلتا فيجو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمس السبت.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: "بيل سيبقى، كل عناصر الفريق إيجابية والأمر ينطبق عليه أيضاً".

وأضاف: "كنت أنوي الدفع به منذ البداية بصرف النظر عن إصابة إدين هازارد".