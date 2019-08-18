رياضة | مقتل وإصابة 10 في مباراة كرة قدم

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين أمس السبت، في أعمال شغب بين مجموعات من المشجعين خارج إستاد هندوراس الوطني في تيغوسيغالبا.



ووقعت الاشتباكات في أعقاب إيقاف مباراة "الديربي" بين نادي أوليمبيا ديبورتيفو وموتاغوا، بعد تعرض الحافلة التي تقل لاعبي فريق موتاغوا للهجوم، بحسب بيان شرطة هندوراس.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص الذي كان يحمل أسلحة نارية بالقرب من الإستاد.

وقالت المتحدثة باسم مستشقى إسكويلا، لورا شونهير، في تصريحات إذاعية: "7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى من بينهم 3 تعرضوا لإصابات سطحية، بينما تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد أن لقوا مصرعهم".