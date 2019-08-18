رياضة | عاجل.. مارتن لاسارتي يحرج مجلس الأهلي ويرفض الاستقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مارتن لاسارتي يحرج مجلس الأهلي ويرفض الاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة التقدم باستقالته من تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي رفض لاسارتي، برغبته في عدم المبادرة بهذا القرار، والانتظار حتى يتم خروج قرار رسمي من إدارة النادي بتحديد مصيره، لإمكانية حصوله على الشرط الجزائي أو البقاء لفترة المقبلة.

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وأشار أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي إلى أن لاسارتي يرى أنه لم يحصل على فرصته كاملة، ويرغب في تطبيق مشروعه المخطط له بتحقيق دوري أبطال إفريقيا والوصول إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

وودع الأهلي مسابقة كأس مصر، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدور الستة عشر للبطول