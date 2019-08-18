رياضة | عندما شجع النيجيريون منتخب مصر في نصف نهائي مونديال اليد للناشئين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عندما شجع النيجيريون منتخب مصر في نصف نهائي مونديال اليد للناشئين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شجع منتخب نيجيريا لناشئي كرة اليد، منتخب مصر في مباراته أمام البرتغال أمس في نصف نهائي مونديال اليد للناشئين والتي انتهت بفوز الفراعة 41 -36.

وحرصو لاعبو نيجيريا على حمل الأعلام المصرية وتشجيع الفراعنة حتى تحقق لهم الفوز على البرتغال والتأهل لمواجهة ألمانيا في المباراة النهائية اليوم.

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وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في المونديال بالفوز على السويد 29-32 ، ثم الخسارة من فرنسا 28-24 و بعدها الفوز على تايوان 36-25 ، ثم الفوز على كندا 47-20 والفوز على المجر في ختام دور المجموعات، ليتأهل رسميا لدور الـ 16، ثم في دور الـ16 على سلوفينيا، ثم على آيسلندا 35-31 في دور الـ8.

و تضم قائمة منتخب مصر عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.