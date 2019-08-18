رياضة | تفاصيل صفقة رحيل كوتينيو عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة رحيل كوتينيو عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده الرسمي مع البرازيلي كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة لمدة موسم على سبيل الاعارة.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن تفاصيل صفقة تعاقد بايرن ميونيخ مع برشلونة بعدما انتشرت الكثير من الشائعات حول مبلغ الصفقة.

وكتبت صحيفة بيلد الألمانية: الرسوم الحقيقة لأعارة كوتينهو هي 8.5 مليون يورو وليس 20 مليون كما يعتقد البعض، خيار الشراء بقيمة 120 مليون غير إلزامي ، بايرن سوف يدفع راتب البرازيلي 13 مليون