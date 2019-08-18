رياضة | عاجل.. رامون دياز معروض على الأهلي بنفس شروط تدريبه للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رامون دياز معروض على الأهلي بنفس شروط تدريبه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض محمد حبشي وكيل رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز على لجنة التعاقدات بالأهلي قدوم المدرب الأرجنتيني بنفس الراتب الذي كان سيتقاضاه فى الزمالك.

وأكد حبشي لمسئولي الأهلي أنه سيتكفل بإقناع رامون دياز بالقدوم لمصر خلال 72 ساعة، لقيادة الفريق خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

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وأوضح حبشي أن رامون دياز لن يرفض تدريب الأهلي طالبًا الحصول على موافقة المجلس للتفاوض مع المدرب.

وأشار وكيل دياز لمسئولي الأهلي إلى أن العقد سيكون لمدة موسمين مقابل 2 مليون يورو في الموسم أي مايعادل 37 مليون جنيه مصري كما اتفق مع مسئولي الزمالك في وقت سابق على أن يصطحب 5 مساعدين أجانب معه لقيادة القلعة الحمراء.