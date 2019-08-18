رياضة | دكرنس يواصل تدريباته عقب تأجيل معسكر الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يواصل تدريباته عقب تأجيل معسكر الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى تدريباته اليومية المعتادة بقيادة أيمن الجمل والتى تقام بالتناوب بين ملعبى دكرنس وبنى عبيد.

وكان الجهاز الفنى بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى قد قرر تأجيل معسكر الفريق الإعدادى للموسم الجديد بالقسم الثانى والذى كان مقررا عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك من أجل الإنتهاء من التعاقد مع العناصر الجديدة للفريق من أجل مشاركة قوام الفريق بالكامل فى المعسكر الأساسى للفريق.

وكان مجلس إدارة نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم قد قام بزيارة تدريبات الفريق بملعب بنى عبيد من أجل مساندتهم ومؤازرتهم وحثهم على الإستعداد جيدا للموسم المقبل وتحقيق أمال وطموحات جماهير النادى والتى تنتظر منهم الكثير بعدما قام مجلس الإدارة بتوفير كل سبل النجاح للفريق.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى دكرنس قد قرر بيع أو إعارة كلا من : حمادة يحى و محمود أكمل و المتولى حافظ كما قرر بيع إسلام قورة مع إعارة ناشئ نادى دكرنس السابق ولاعب الفريق الأول محمد نبيل.