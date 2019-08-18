رياضة | الأهلي يستدرج مارتن لاسارتي.. اعرف السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستدرج مارتن لاسارتي.. اعرف السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة من بيراميدز في كأس مصر.

وفتح الأهلي باب التفاوض مع مارتن لاسارتي من أجل التوصل إلى صيغة تناسب جميع الأطراف في الشرط الجزائي بتعاقده.

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وينص تعاقد الطرفين على حصول المدير الفني على شهرين من راتبه حال فسخ التعاقد من جانب النادي، وهو ما يقدر بقيمة 180 ألف دولار بالإضافة إلى 80 ألف دولار للثنائي المساعد له سباستيان واليخاندرو، وهي ما ترغب الإدارة في تخفيضه للنصف في ظل النتائج السلبية لأن الشرط الجزائي يزيد عن 4 ملايين جنيه.

وودع الأهلي مسابقة كأس مصر بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدور الستة عشر للبطولة.