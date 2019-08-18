رياضة | جاريث بيل.. تعاقد زيدان الجديد في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل.. تعاقد زيدان الجديد في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشادت صحف مدريد بالدولي الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد بعد تألقه يوم أمس في لقاء سيلتا فيجو والذي حسمه الملكي 3-0.

وعنونت صحيفة الماركا الإسبانية: تعاقد زيدان في الصيف هو جاريث بيل.. هو لا يُحكَم، عنيد و يؤمن في أفكاره حتى الموت. زيدان مختلف، هو ليس مدرب تقليدي. بالأمس كسر القالب الخاص به. التشكيلة التي بدأ به الدوري كانت عكس ما قام به طوال الموسم التحضيري. في وقت الحسم، الويلزي شكّل إضافة للفريق.

واضافت: زيدان فاجأ الجميع بتغيير في التشكيلة. بيل، الذي كان معروض في السوق، بدأ كأساسي. فينيسيوس ااذي كان بديل طوال الموسم التحضيري، قاد الهجوم. خاميس، الذي لم يُستدعى لأي من مباريات الموسم التحضيري، كان على دكة البدلاء.

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وتابعت: فالفيردي، أحد المختارين من زيدان، طات في المدرجات مع براهيم دياز و التوبي. أيسكو دخل من على دكة البدلاء. كل ما حدث الأمس كان يبدو مستحيل قبل أسبوع.

وواصلت: المدرب الفرنسي لعب بأربعة في الدفاع و ليس بالثلاثة في الدفاع التي لعب بها ضد روما و سالزبورج. المفاجأة هي أن بيل كان أساسي و قدم أداء دفاعي جيد و أنطلاقات جيدة في الهجوم. الويلزي قدم تمريرة حاسمة لبنزبما في الهدف الأول، ريال مدريد تفوق على سيلتا فيغو بهجوم مكون من بيل، بنزيما و فينيسيوس، بينما يوفيتس كان اللاعب الوحيج من الصفقات الجديدة الذي شارك في المباراة. الخبر الجديد كان مشاركة البريطاني.

وانهت تقريرها: لمدة ثلاثة أشهر كان هناك حديث عن معادرة الويلزي، اكن بيل لم يريد الذهاب إلى أي مكان آخر. صاحب الرقم 11 أوضح ان رغبته هي البقاء، مثل خاميس رودريغيز الذي تدرب برغبة كبيرة و المدرب غيّر وضعهم، لاعبان من الذين كانوا خارج خطط زيدان فجأةً أصبحوا مهمان. ييل أستفاد من عودته لثورة ريال مدريد زين الدين زيدان في افتتاحية الدوري، بعدما كان في مفاوضات مع أندية صينية. اللاعب كان في السوق و الأن أصبح في الرقم 11.