رياضة | شبان بدواى يواصل معسكره الخارجى استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان بدواى يواصل معسكره الخارجى استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق شبان بدواى بقيادة محمد المحالى إستعداداته للموسم الجديد على شواطئ جمصة بمحافظة الدقهلية والذى إنطلق يوم الجمعه الماضية ويستمر لمدة أسبوعين.

وينتظر مسئولى وجماهير بدواى خطابا رسميا من قبل إتحاد كرة القدم لتأكيد صعود الفريق لدورى القسم الثانى بعدما أعلن الإتحاد المصرى عبر صفحته الرسمية صعود جميع أندية الترقى بالقسم الثالث الموسم الماضى مباشرة للقسم الثانى ولكن حتى الأن لم تصل خطابات رسمية للأندية تفيد ذلك ومن بينها شبان بدواى والذى لم يحالفه التوفيق فى الصعود بعدما حل ثالثا فى ترتيب مجموعته بدورة الترقى.

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وكان مجلس إدارة شبان بدواى قد أعلن قبل بداية فترة الإعداد تجديد الثقة فى مديره الفنى محمد المحالى لموسم جديد بعدما نجح فى قيادة الفريق لدورة الترقى وكان قريبا من التأهل مباشرة لدورى القسم الثانى حتى أخر مبارياته أمام دكرنس والتى خسر فيها بطاقة التأهل بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وهو ماعاد بدكرنس لدورى القسم الثانى.

وكان بدواى قد بدأ فى خوض ودياته إستعدادا للموسم المقبل حيث إفتتحها بتعادل أمام سمنود بملعب سمنود بهدف لمثله ثم تعادل إيجابى أيضا أمام الزرقا بملعب شربين الفرعين بهدفين لمثلهما ثم الفوز على نبروه بهدف وأخيرا تعادل سلبى أمام دكرنس بملعب دكرنس.

وإستقر أيضا الجهاز الفنى على خوض عدد من المباريات الودية أمام الإنتاج الحربى يوم ٢٦ أغسطس الجارى وجارى تحديد موعد لمباراة أمام الأهلى قد تكون مطلع الشهر المقبل حسب إلتزامات الأهلى خلال الفترة المقبلة بالإضافة للدورة الودية التى تقام برأس البر بتواجد ٨ فرق من أندية القسمين الثانى والثالث فى الأول من سبتمبر المقبل.