رياضة | ميتشو يغازل جمهور الزمالك ويرد على الفضيحة الجنسية من القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يغازل جمهور الزمالك ويرد على الفضيحة الجنسية من القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل سريدوفيتش ميتشو إلى القاهرة صباح اليوم الأحد لتدريب الزمالك بعد رحيله عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقال ميتشو على هامش وصوله مطار القاهرة: "لم أهرب من جنوب إفريقيا بسبب فضيحة جنسية هذا ما زعموه كما كذبوا حضوري إلى القاهرة وهذا كله كلام غير صحيح".

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وأضاف ميتشو: "الزمالك كبير إفريقيا ويمتلك مواهب عديدة وتوج بالكونفيدرالية الإفريقية لذلك أن هنا من أجل العمل فقط وسأركز في العمل فقط".

كان ميتشو قد اتهم في جنوب إفريقيا بفضيحة جنسية مع إحدى السيدات ردًا على تركه تدريب أورلاندو.