رياضة | مرتضى منصور يوجه رسالة نارية عقب وصول ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يوجه رسالة نارية عقب وصول ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو إلى القاهرة صباح اليوم الأحد لتدريب الزمالك بعد رحيله عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية عقب وصول المدرب الصربي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "إلي الكدابين مروجي الشائعات.. ميتشو ووكيله وصل مطار القاهرة منذ دقائق.. أين حمرة الخجل أيها المرتزقة المأجورين؟".

وقال ميتشو على هامش وصوله مطار القاهرة: "لم أهرب من جنوب إفريقيا بسبب فضيحة جنسية هذا ما زعموه كما كذبوا حضوري إلى القاهرة وهذا كله كلام غير صحيح".

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وأضاف ميتشو: "الزمالك كبير إفريقيا ويمتلك مواهب عديدة وتوج بالكونفيدرالية الإفريقية لذلك أن هنا من أجل العمل فقط وسأركز في العمل فقط".

كان ميتشو قد اتهم في جنوب إفريقيا بفضيحة جنسية مع إحدى السيدات ردًا على تركه تدريب أورلاندو.